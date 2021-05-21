Не было времени сдавать экзамен на права: молдаванина с фальшивым документом поймали на границе

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Гражданин Молдовы купил через посредника водительское удостоверение за 100 евро. Однако при прохождении КПП выяснилось, что документ сфальсифицирован, за что нарушителю грозит уголовное наказание.

По данным пресс-службы Пограничной полиции, инцидент произошёл в пятницу на КПП “Кагул”, когда контроль проходил микроавтобус рейса Кишинёв – Париж. Так, в сумке у 27-летнего пассажиров обнаружили поддельное водительское удостоверение.

Мужчина пояснил, что купил документ через посредника, которого нашёл в социальных сетях, так как у него не было времени и возможности получать права законным путём.

Инцидент задокументирован. Фальшивый документ изъят.

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