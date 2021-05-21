Не было времени сдавать экзамен на права: молдаванина с фальшивым документом поймали на границе

Не было времени сдавать экзамен на права: молдаванина с фальшивым документом поймали на границе

Гражданин Молдовы купил через посредника водительское удостоверение за 100 евро. Однако при прохождении КПП выяснилось, что документ сфальсифицирован, за что нарушителю грозит уголовное наказание.

По данным пресс-службы Пограничной полиции, инцидент произошёл в пятницу на КПП “Кагул”, когда контроль проходил микроавтобус рейса Кишинёв – Париж. Так, в сумке у 27-летнего пассажиров обнаружили поддельное водительское удостоверение.

Мужчина пояснил, что купил документ через посредника, которого нашёл в социальных сетях, так как у него не было времени и возможности получать права законным путём.

Инцидент задокументирован. Фальшивый документ изъят.

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