Не будет воды в столице и в Ватре: узнайте адреса

Не будет воды в столице и в Ватре: узнайте адреса

О плановых отключениях сообщает поставщик услуги. 

В частности, 12 мая с 09.00 до 23.00 воды не будет по адресам:

  • ул. Пэшунилор, ул. и пер. Имашулуй, пер. Г. Кучеряну, ул. Змеурей, ул. Ревака, ул. Ал. Болдур, ул. Музелор, ул. Тулник, ул. и пер. Бэчоий Ной, ул. и пер. В. Зарзар. 

Кроме того, с 09.00 до 19.00 водоснабжение будет прервано по следующим адресам:

  • ул. К. Вырнав, 23-27, 22-30;
  • ул. Малина Маре, 39-47, 48-50, в том числе в домах с дробями;
  • ул. Авичена. 

С 09.00 до 18.00 перебои с водой ожидаются в пригороде Ватра по следующим улицам:

  • Ю. Гагарин, С. Богза, Подгоренилор, Штефан-Водэ.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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