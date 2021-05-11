Не будет воды в столице и в Ватре: узнайте адреса

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, 12 мая с 09.00 до 23.00 воды не будет по адресам:

ул. Пэшунилор, ул. и пер. Имашулуй, пер. Г. Кучеряну, ул. Змеурей, ул. Ревака, ул. Ал. Болдур, ул. Музелор, ул. Тулник, ул. и пер. Бэчоий Ной, ул. и пер. В. Зарзар.

Кроме того, с 09.00 до 19.00 водоснабжение будет прервано по следующим адресам:

ул. К. Вырнав, 23-27, 22-30;

ул. Малина Маре, 39-47, 48-50, в том числе в домах с дробями;

ул. Авичена.

С 09.00 до 18.00 перебои с водой ожидаются в пригороде Ватра по следующим улицам:

Ю. Гагарин, С. Богза, Подгоренилор, Штефан-Водэ.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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