Минздрав: Созданы все условия для хранения вакцин от коронавируса

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На данный момент в Молдове созданы необходимые условия для хранения около 140 тысяч доз вакцин от COVID-19 при температуре минус 70 градусов, однако к концу января в страну поступят четыре морозильные камеры с температурным режимом от -20 до -70 градусов, что позволит увеличить этот показатель ещё на 400 тысяч доз. Такие данные представило Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты.

Бывшая глава ведомства Виорика Думбрэвяну подчеркнула, что возглавляемой ею командой были приняты все меры и использованы все возможности для обеспечения страны вакциной. Молдова готова к получению прививки и к кампании по иммунизации населения, уверена она. Думбрэвяну также призвала прекратить спекуляции на этот счёт, а направить усилия на информирование населения.

Напомним, вчера Игорь Додон сообщил о том, что договорился о поставке в Молдову нескольких сотен тысяч доз российской вакцины от коронавируса.

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