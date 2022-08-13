Не беда, заменим импортом: министр экономики о том, если из-за отсутствия газа прекратится производство некоторых продуктов питания

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Если «Газпром» полностью прекратит поставки газа в Молдову, риски, что страна останется без продовольствия, минимальны. Об этом в рамках интервью заявил министр экономики Сержиу Гайбу.

Он отметил, что большинство производителей располагают альтернативными источниками, а в случае чрезвычайных ситуаций молдавские товары можно заменить импортными.

У производителей есть альтернативные источники энергоресурсов. Что касается продуктов, мы сильно зависим от импорта, и если какое-то производство остановится у нас, это можно компенсировать импортом, – сказал Гайбу.

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