НЧКОЗ запрещает целовать иконы и рекомендует избегать организации паломнических поездок

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Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью установила ряд правил для проведения религиозных мероприятий, среди которых – запрет на целование предметов поклонения.

Проводить богослужения рекомендуется на воздухе, если позволяет погода, при соблюдении прихожанами физического расстояния в метр. Кроме того, все они должны быть в масках. В церкви будет допускаться ограниченное число граждан – не более одного человека на 4 квадратных метра помещения. Соблюдение дистанции и масочный режим обязательны.

У входа на территорию церкви должно быть установлено дезинфицирующее средство, а на видном месте – размещена информация о правилах поведения в контексте пандемии. Маска должна закрывать и нос, и рот, её необходимо носить на протяжении всего времени пребывания на богослужении.

Нельзя целовать иконы и другие предметы поклонения, употреблять продукты питания в церкви и давать их другим людям. Раз в 3-4 часа должны дезинфицироваться ручки дверей, перила, стулья и так далее.

В то же время члены Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью призывают людей из групп риска, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями избегать людных мест и молиться дома. Также служителям культа рекомендуется избегать организации паломнических поездок, пишет moldpres.md.

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