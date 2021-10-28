НЧКОЗ настаивает: работники почты и банков, водители, кондукторы и официанты должны вакцинироваться

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Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью настаивает на достижении до 1 декабря уровня вакцинации в 95% для некоторых категорий работников первой линии, находящихся в постоянном контакте с гражданами.

Речь идёт о: медперсонале, сотрудниках центров размещения детей и пожилых людей, сотрудниках почты и банковских учреждений, работниках структур МВД и Таможенной службы, представителях центральных и местных властей, сотрудниках Агентства государственных услуг, водителях пассажирского транспорта (авто, авиа и железнодорожного), кондукторах, сотрудниках HoReCa.

Решение носит рекомендательный характер, оно содержится в последнем постановлении НЧКОЗ под пунктом 7.

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