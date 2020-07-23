НБМ выпустит серебряную монету, посвящённую врачам

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Исполнительный комитет Национального банка Молдовы (НБМ) принял решение выпустить памятную монету, посвященную медицинским работникам с названием «Мой врач – мой герой». В связи с этим граждане могут предлагать свои концепции для разработки ее дизайна.

– Создание этой монеты – признание глубокой благодарности, уважения и восхищения теми, кто рискует своей жизнью ради спасения других жизней. Каждый из нас может уменьшить негативное влияние эпидемиологической ситуации – уважая меры личной защиты и тех, кто нас окружает. Только при таком ответственном участии проявление благодарности к врачам приобретает смысл, – подчеркнул глава НБМ Октавиан Армашу.

В данном контексте Национальный банк призывает всех граждан, достигших 18 лет, а также юридических лиц, выразить свое графическое видение будущей монеты. Основные критерии выбора концепций относятся к оригинальности, креативности и согласованности элементов дизайна, которые смогут быть выполнены на монете. Каждый участник сможет представить только одну концепцию, будучи обязан соблюдать авторские и смежные права. Принимая участие, автор концепции соглашается с обработкой персональных данных.

Концепции дизайна будут рассмотрены комиссией, созданной НБМ, которая оставляет за собой право использовать их при разработке окончательного дизайна. Участники должны отправить работы и краткую биографическую информацию на электронную почту consultare@bnm.md с указанием «Концепция монеты, посвященной врачам». Предельный срок – 15 августа 2020 года.

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