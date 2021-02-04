НБМ призывает граждан не разглашать данные банковских карт

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Национальный банк Молдовы (НБМ) обращает внимание на то, что любая информация о банковских картах является частной и не должна передаваться никому, даже представителям банков. Предупреждение сделано в контексте рассылки ложных сообщений в приложениях Viber, WhatsApp, Telegram и т.д.

НБМ предупреждает, что подобные сообщения отправляют мошенники, пытающиеся получить у доверчивых граждан данные о банковских картах. В случае разглашения данная информация может быть использована для кражи денег со счёта.

Хранение денег на карте – безопасный вариант при соблюдении условий её использования. Важно, чтобы данные карты не разглашались третьим лицам, – сообщается на официальной странице НБМ.

Во избежание несанкционированного использования карт Национальный банк рекомендует гражданам следующее: если с ними связываются предполагаемые сотрудники банков и запрашивают данные карты, немедленно прервать звонок, позвонить по номеру, указанному на её обороте, и проинформировать банк о случившемся.

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