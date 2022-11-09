НБМ: Годовая инфляция достигнет максимального уровня в IV квартале

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Годовой уровень инфляции повысился в сентябре до 34%, что на 2,2 процентных пункта (п.п) больше по сравнению с июнем текущего года. Национальный банк Молдовы уточняет, что повышение было обусловлено ростом международных котировок на энергоресурсы, гидрологической засухой, повлиявшей на местные цены продуктов питания, корректировкой тарифов и увеличением в этих условиях цен.

Девальвация курса лея по отношению к доллару США создало дополнительное давление, а война в Украине ощутимо усилила воздействие всех факторов. Согласно прогнозам НБМ, годовая инфляция достигнет своего максимального уровня в четвертом квартале 2022 года и изменит траекторию, снижаясь в течение всего прогнозируемого периода, передает ipn.md.

– Годовой уровень инфляции будет снижаться до конца горизонта прогноза и вернется в диапазон колебаний во втором квартале 2024 года. Эта динамика будет определяться всеми составляющими инфляции. Совокупный спрос будет отрицательным на протяжении всего периода прогноза из-за нарушения внешнего спроса и финансирования бытового потребления, а также из-за ограничительных монетарных условий, но будет поощряться положительным налоговым импульсом, – отмечают в Национальном банке.

НБМ констатирует замедление экономической деятельности в первой половине текущего года, при этом годовой темп реального ВВП снизился на 0,9% во втором квартале 2022 года. Сдерживание экономической деятельности определялось сниженным внутренним спросом, усилением неопределенности в регионе и в низком урожае на фоне неблагоприятных агрометеорологических условий. Что касается спроса, то экспорт, государственное потребление и импорт увеличились, а инвестиции и потребление населения сократились. Что касается предложения, то торговля, секторы финансов, медицины и социальной помощи развивались положительно, а секторы сельского хозяйства, промышленности и строительства сократились. Несколько индикаторов, доступных за период с июля по август 2022 года, указывают на условия снижения экономической активности и в третьем квартале 2022 года.

Что касается денежно-кредитных условий, то НБМ подчеркивает, что избыточная ликвидность в банковском секторе составила 4,3 млрд. леев. Показатель уменьшился на 0,3 млрд леев в третьем квартале 2022 г. по сравнению с предыдущим кварталом. Годовой прирост денежных агрегатов сохранился в третьем квартале 2022 года по сравнению с предыдущим кварталом в основном за счет находящихся в обращении денег. Процентные ставки по кредитным остаткам в национальной валюте увеличились на 1,95 процентных пункта по сравнению с предыдущим кварталом, а по депозитам – на 2,58 п. п. Процентные ставки по кредитам и депозитам в иностранной валюте существенно не изменились.

Прогнозируется, что мировой экономический спад и ограниченное предложение, вызванные растущими геополитическими рисками, повлияют на цены сырьевых ресурсов. Так, потребительские цены продолжат расти, по крайней мере, из-за сокращения урожая этого года, роста внешних цен на энергоносители, войны в Украине, корректировки тарифов на природный газ и сопутствующих услуг (с их побочными эффектами), индексаций пенсий и повышения заработной платы.

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