Названы закупочные цены российских вакцин от коронавируса

Предельная закупочная стоимость одной дозы российских вакцин от коронавируса примерно одинакова. Об этом в субботу сообщила “Российская газета” со ссылкой на Минпромторг РФ.

Предельная закупочная стоимость одной дозы “Эпиваккороны” равна 842 рублям (201 лей), “Ковивака” – 866 рублям (207 леев 32 бана), а “Спутника V” – 866,81 рубля (207 леев 56 банов). Цена вакцины “Спутник Лайт” ещё не установлена, сообщили газете в Минпромторге.

В Минпромторге изданию пояснили, что закупка вакцины происходит в соответствии с зарегистрированной в Федеральной антимонопольной службе ценой, исходя из производственных возможностей предприятий, где их выпускают.

Сейчас в России зарегистрированы четыре вакцины: “Спутник V” и “Спутник Лайт” Центра имени Гамалеи Минздрава РФ, “Эпиваккорона” разработки центра “Вектор” Роспотребнадзора, а также “Ковивак”, созданная Центром имени Чумакова РАН. Препараты “Спутник V”, “Эпиваккорона” и “Ковивак” – двухкомпонентные, “Спутник Лайт” – однокомпонентная.

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