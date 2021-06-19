Названы заболевания, при которых нельзя вакцинироваться «Спутником V»

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Пациентам с крапивницей, конъюнктивитом и любым другим заболеванием в острой фазе нельзя вакцинироваться «Спутником V», заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, любое острое состояние является противопоказанием для вакцинации, передаёт russian.rt.com.

– Кардиобольных с патологией надо в первую очередь вакцинировать. Потому что, если они заразятся, они в первой группе риска — диабетики, кардиобольные, — сказал Гинцбург.

Он уточнил, что бронхиальная астма и гепатит С не служат основанием для отказа от вакцинации. Также вакцинироваться можно больным с онкологией в ремиссии, не получающим химиотерапию.

Ранее Александр Гинцбург заявил, что введение вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» не грозит бесплодием в будущем.

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