Названы возможные причины постоянного недосыпа

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Апноэ, неврозы, а также депрессивные эмоциональные состояния и стрессы могут стать причинами постоянного недосыпа. Об этом заявил кандидат медицинских наук, невролог филиала израильской клиники «Хадасса» в России Антон Тихоновский.

Он отметил, что иногда недосып может быть и у здоровых людей в условиях стресса, однако нередко гиперсомния может быть вызвана невротическим расстройством, нарколепсией и другими заболеваниями, пишет iz.ru.

– Эффектом от подобных микропробуждений, помимо вреда для всего организма, может быть неудовлетворение сном и даже засыпание во время встреч, работы, за рулём. Кроме того, само заболевание увеличивает риск развития инфаркта, инсульта, деменции, сахарного диабета, — объяснил Тихоновский.

Причинами повышенной сонливости могут быть расстройства эмоций, такие как депрессия, или синдром Клейне-Левина. Последний встречается обычно в 20-летнем возрасте и сопровождается апатией, повышением аппетита и спутанностью сознания.

– Синдром возникает эпизодами, между ними пациенты чувствуют себя абсолютно здоровыми, их сон не имеет никаких особенностей, — заявил врач.

Частично исправить последствия недосыпа может дневной сон.

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