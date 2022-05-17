Названы укорачивающие жизнь вредные пищевые привычки

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Американские врачи назвали вредные пищевые привычки, которые могут навредить здоровью и сократить продолжительность жизни. В их числе — чрезмерное употребление воды, интервальное голодание и бесконтрольный приём пищевых добавок.

По словам врачей, к такому опасному состоянию, как, например, гипонатриемия (низкий уровень натрия в крови), может привести чрезмерное употребление воды.

– У человека может возникнуть отёк головного мозга, что в свою очередь приведёт к летальному исходу. Более того, могут переработать почки, — предупредила врач-педиатр, доктор медицинских наук Кристина Лэнг.

Для диабетиков и тех, у кого наблюдаются проблемы с уровнем сахара в крови, особую опасность представляет интервальное голодание. Как отметил эксперт по диабету, доктор Роберт Ратнер, при изменении рациона питания на ежедневной основе потребуется скорректировать приём лекарств для поддержания уровня глюкозы в пределах нормы.

Навредить здоровью могут бесконтрольный приём пищевых добавок, а также «одержимость правильным питанием», из-за чего ежегодно тысячи людей попадают в отделение неотложной помощи. По словам клинического координатора Центра расстройств пищевого поведения Шеппарда Пратта, подобная привычка может привести к недоеданию и другим серьёзным последствиям для организма, пишет iz.ru.

Эксперты напоминают, что любые эксперименты со здоровьем опасны и, прежде чем что-то принимать или от чего-то отказываться, нужно посоветоваться с врачом.

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