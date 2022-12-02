Названы три продукта, в которых нет ничего полезного

0

Хирург-уролог, андролог, онкоуролог, кандидат медицинских наук Марк Гадзиян выделил ряд продуктов, которые многие едят регулярно, не подозревая, что наносят организму колоссальный вред. При этом такую еду можно заменить на более безопасную и не менее вкусную.

О том, что колбаса не является здоровым продуктом, знают многие. Однако влияние подобной пищи на организм явно недооценивается.

– Всё бы ничего, если бы там использовалось натуральное мясо. Однако здесь спрятаны жир, кожа животных, хрящи, мясные остатки, соединённые в одном продукте. Плюс 25-30 процентов трансгенной сои, эмульгаторов, загустителей, – объяснил врач.

По словам специалиста, ничего полезного не остаётся и в большинстве консервов. Зато такая еда связана с более высоким риском развития проблем с сердцем.

– Употребление консервированной продукции повышает риск нарушения работы сердечно-сосудистой системы. А многие консерванты – это именно канцерогены, которые увеличивают риск развития рака кишечника, – уточнил Гадзиян.

Лучше отказаться от консервированной рыбы, мяса, овощей в пользу свежих продуктов или изделий из мяса птицы или постной говядины, которые содержат мало жиров, поэтому более безопасны для сосудов, желудка и сердца. Консервы, если уж очень хочется, можно рассмотреть как “праздничный” вариант.

Также нет ничего полезного в белой муке. Она содержит крахмал, глютен и химический реагент для белоснежного цвета. А в выпечке из такой муки присутствуют маргарин и сахар – это огромный вред для организма, который потом проявляется в ожирении, заболеваниях сердца и онкологии, пишет rg.ru.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.