Названы три повода обратиться к врачу после перенесённого COVID-19

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После перенесённой коронавирусной инфекции могут возникнуть трудности на работе или может ухудшиться настроение. Три повода обратиться за врачебной помощью назвала психолог Марина Решетникова.

В частности, помощь психолога может потребоваться на фоне снижения работоспособности, проявляющегося как синдром хронической усталости. Ещё одним поводом пойти к врачу является появление склонности к депрессии, а также снижение общего эмоционального фона. Наконец, третьим пунктом специалист назвала уменьшение интереса к жизни и получению удовольствия после перенесенного коронавируса, передаёт lenta.ru.

Отмечается, что, согласно исследованиям, всё перечисленное можно рассматривать как единый симптомокомплекс, который характерен и для других ОРВИ. Однако именно после COVID-19 его проявления могут наблюдаться до нескольких месяцев.

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