Названы три каши, которые надо есть чаще остальных

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Овсяная каша – одно из самых полезных блюд для кишечника. Онкологи отмечают, что блюдо защищает слизистую, обволакивая её, стимулирует перистальтику кишечника, выводит токсины. Всё это в итоге заставляет кишечник нормально работать, укрепляет иммунитет и положительно влияет на самочувствие человека.

Состояние кишечника напрямую связано с крепким иммунитетом и, соответственно, здоровьем организма в целом, подчеркнула врач-онколог и проктолог из РФ Елена Смирнова. Врач посоветовала для здоровья кишечника и защиты от злокачественных образований не исключать из рациона цельнозерновой хлеб и периодически готовить кашу на основе ячменя или гречихи, пишет rg.ru.

Специалисты рекомендуют перед приготовлением обязательно замачивать крупы в воде. Такая мера поможет нейтрализовать вредные вещества, которые применяются при выращивании злаков (химические удобрения, пестициды). Большинство специалистов также сходятся во мнении, что нужно перед употреблением замачивать и орехи.

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