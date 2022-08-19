Названы страны, в которых предпочитают отдыхать жители Молдовы

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Национальное бюро статистики сообщает, что с января по июнь 2022 года туристические агентства и туроператоры оказали услуги 142 тысячам туристов, что на 47,8% больше, чем в прошлом году.

Из страны через турагентства выехало 96,5 тысяч граждан. Это на 50,8% больше, чем за этот же период прошлого года, пишет zugo.md.

Преобладающее большинство молдаван выезжало за границу с целью отдыха и оздоровления (99,6%). Наши граждане в этом году предпочли отдых в Турции (51,4% от общего числа выезжавших), Румынии (11,9%), Болгарии (11,6%), Египте (11,3%), Греции (3,3%) и ОАЭ (1,3%).

В то же время в этом году увеличилось число иностранных граждан, посетивших Молдову. С января по июнь эта цифра составила 10,4 тыс. иностранцев – в 3,3 раза больше, чем за тот же период 2021 года.

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