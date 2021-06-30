Названы сроки вакцинации от COVID-19 после болезни

Названы сроки вакцинации от COVID-19 после болезни
До достижения коллективного иммунитета прививаться от коронавируса стоит спустя полгода после перенесенного заболевания, столько же времени нужно подождать для ревакцинации, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. 

– С учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения до достижения коллективного иммунитета следует проводить вакцинацию против новой коронавирусной инфекции по эпидемическим показаниям после шести месяцев после перенесенного заболевания, в том числе и у ранее вакцинированных лиц, или после шести месяцев после предыдущей первичной вакцинации, – приводит её слова РИА Новости.
В начале июня в некоторых регионах России началась обязательная прививочная кампания для работников сфер деятельности, в которых предусмотрен активный контакт с большим числом людей.
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