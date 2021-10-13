Названы сроки появления антител к коронавирусу после повторной вакцинации

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Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков назвал сроки появления антител к коронавирусу после повторной вакцинации.

По его словам, необходимый для защиты от COVID-19 уровень антител в организме сформируется не ранее, чем через две-три недели после ревакцинации. Специалист посоветовал в первое время после прививки избегать людных мест, передаёт lenta.ru.

– Если прошло много времени [после первичной вакцинации], антител у вас или нет, или очень мало. Условно, вы не в полной мере защищены. Специфический иммунитет срабатывает не сразу, поэтому рекомендовано где-то две-три недели беречься, чтобы доза бустера подействовала, — пояснил иммунолог.

Ранее главный внештатный специалист по терапии и врачебной практике Минздрава Оксана Драпкина назвала отличие антител у переболевших коронавирусом и привитых. По ее словам, иммунитет после перенесенного полноценного заболевания является более сильным и лучше защищает от повторного заражения коронавирусом.

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