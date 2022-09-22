Названы способы справиться с осенней хандрой

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Способы справиться с осенней хандрой перечислил в своем Telegram-канале кандидат медицинских наук, клинический психолог, гипнолог, НЛП-мастер Денис Долгов.

Осенняя хандра, она же сезонное аффективное расстройство, — частный случай рекуррентного депрессивного расстройства. Это состояние так или иначе знакомо огромному количеству людей, особенно проживающему в регионах, где с наступлением осени и зимы значительно сокращается продолжительность светового дня, — рассказал доктор.

По словам специалиста, самый действенный метод лечения — воздействие светом, максимально точно воспроизводящим характеристики естественного: антидепрессивный эффект наблюдается у восьми из десяти пациентов в первую неделю.

Заметный результат показывает лечение ярким светом в ранние утренние часы и в раннее вечернее время, — уточнил психолог.

Кроме того, улучшить состояние помогут восполнение дефицита витаминов (особенно витамина D), минералов и белковой пищи, соблюдение водного режима, употребление стимулирующих выработку серотонина продуктов (бананов, рыбы, фруктов, орехов, инжира, фиников, чёрного шоколада, сыров), употребление адаптогенов (элеутерококка, женьшеня, лимонника), отказ от алкоголя (хотя бы крепкого), усиление физической нагрузки (желательно, на свежем воздухе), поддержание максимально яркого освещения в помещениях, пишет moslenta.ru.

Важно максимально использовать светлое время дня. Вставать вместе с солнцем, не засиживаться допоздна. Все важные дела стараться делать в светлое время суток. А перед сном употреблять седативные травяные чаи из мелиссы, ромашки, мяты, — порекомендовал врач.

Он посоветовал уделить больше времени вызывающим интерес позитивным делам и, по возможности, уменьшить общение с унылыми, депрессивными людьми.

Естественно, если становится совсем тяжело, если вы чувствуете, что самостоятельно не справляетесь, обратитесь к специалисту, — заключил эксперт.

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