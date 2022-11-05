Названы способы сделать сосуды чистыми без диеты и лекарств

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Кардиолог из РФ Тамаз Гаглошвили напомнил о том, что свести к минимуму риск развития сердечно-сосудистых недугов поможет в первую очередь физическая активность. Это не менее важно, чем правильное питание и отказ от вредных привычек.

При этом не нужны изнурительные тренировки в спортзале – достаточно пеших прогулок и аэробных физических нагрузок (например, скандинавская ходьба, занятия на велотренажёре, беговой дорожке, в бассейне) три раза в неделю.

Регулярная физическая аэробная нагрузка при гипертонии снижает систолическое артериальное давление на 5 мм рт. ст. (что сопоставимо с лекарственным вмешательством), – отметил врач, добавив, что такая активность также уменьшает уровень плохого холестерина и повышает уровень хорошего, благодаря чему сосуды остаются чистыми.

Кроме того, правильные умеренные нагрузки снижают так называемый С-реактивный белок.

СРБ – это показатель крови, который отражает воспалительный процесс в организме. Ожирение, диабет вызывают воспаление сосудистой стенки. И чем выше СРБ, тем выше риск атеросклероза, – объяснил специалист.

Он подчеркнул, что противопоказаниями к физическим нагрузкам являются декомпенсация сердечной недостаточности, тяжёлые блокады сердца, гипертонический криз, инфаркт и так далее.

Физические нагрузки надо вводить постепенно. Можно начать с ежедневных прогулок – сначала 20 минут, потом 30, 40 и так далее. К более интенсивным занятиям необходимо подготовить и сердечно-сосудистую систему, и опорно-двигательный аппарат, – заключил кардиолог, пишет rg.ru.

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