Названы способы пережить жару в городе

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Людям с хроническими заболеваниями и проблемами с сердечно-сосудистой системой стоит внимательнее следить за состоянием здоровья в летнюю жару, необходимо трижды в день измерять артериальное давление и избегать нахождения на открытом солнце.

Об этом подробнее рассказал российский врач-кардиолог Олег Орлов, пишет gazeta.ru.

Если мы говорим про жидкость, то, пожалуйста, пейте в жару воду, не пытайтесь утолить жажду кофе, сладкими напитками или алкоголем. Применение воды из расчёта литр-полтора на человека необходимо, — посоветовал врач.

Специалист также порекомендовал принимать солнечные ванны только ранним утром и не находиться на солнце более 20 минут. При тепловом ударе не стоит заниматься самолечением, лучше немедленно обратиться к врачу.

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