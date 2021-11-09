Названы способные противостоять коронавирусу продукты

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Профессор ФМБА России, доктор медицинских наук Маргарита Королёва заявила, что животные и нерафинированные растительные жиры должны быть неотъемлемой составляющей питания во время пандемии COVID-19.

По словам специалиста, богатые такими жирами продукты могут обеспечить противовоспалительную защиту. В частности, они способны противостоять распространению вируса, пишет gazeta.ru.

Врач порекомендовала внести в рацион масло гхи — его необходимо принимать по 1,5-2 чайные ложки в день. Также она указала, что куриное или перепелиное яйцо на завтрак является хорошим источником жирорастворимых витаминов A, D и E.

В первой половине дня Королёва также посоветовала съедать кусочек сала, а в течение дня — орехи и семена. При этом важно их не жарить, поскольку в этом случае жиры окисляются, уточнила медик.

По её словам, во время пандемии коронавирусной инфекции также надо употреблять рыбу северных морей, оливковое масло, масло проросшей пшеницы, авокадо и арганового дерева.

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