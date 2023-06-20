Названы снижающие холестерин продукты

0

Врач-диетолог Михаил Гинзбург перечислил продукты, которые способствуют снижению уровня холестерина.

Специалист рассказал, что существуют четыре группы продуктов, нормализующих состав крови и поддерживающих уровень холестерина. Прежде всего, речь идёт о продуктах, богатых пищевыми волокнами: цельнозерновом хлебе, злаках, гречке, ягодах, овощах и фруктах. Гинзбург объяснил, что пищевые волокна связывают жёлчные кислоты в кишечнике и не дают им всасываться обратно, пишет iz.ru.

– В результате организму приходится искать откуда-то новые холестериновые клетки. Благодаря этому плохой холестерин меняется на хороший, — пояснил врач.

По его словам, также полезны для снижения уровня холестерина бобовые, однако не только благодаря пищевым волокнам, но и специфическому белку, в котором меньше аминокислот, чем в животном белке.

К третьей группе продуктов Гинзбург отнёс кисломолочные. По его словам, они способствуют нормализации микрофлоры кишечника, оказывающей противовоспалительное действие на холестерин.

В последнюю группу специалист включил продукты, богатые омегой-3: оливковое и льняное масло, рыбий жир и рыбу жирных сортов. Они нормализуют состав крови, а также способствуют снижению уровня холестерина.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.