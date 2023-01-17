Названы симптомы смешанного заражения гриппом и COVID-19

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Врач-инфекционист Андрей Поздняков назвал симптомы смешанного заражения гриппом и коронавирусом.

– Очень вероятно, что если человек заболевает одновременно и тем, и тем, то превалировать будет симптоматика гриппа, то есть высокая температура, выраженные симптомы интоксикации, поражения дыхательных путей той или иной степени, — заявил он.

По его словам, симптомы COVID-19 при этом отойдут на второй план и вряд ли будут очевидны.

Как добавил эксперт, пишет russian.rt.com, выявить наличие сразу двух заболеваний можно только с помощью тестирования.

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