Названы симптомы перегрева летом

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Головная боль — это самый явный симптом перегрева летом. Об этом сообщил российский кардиолог Алексей Эрлих. Врач указал и на другие признаки того, что пора остудиться.

Врач предупредил, что во время перегрева все люди чувствуют себя по-разному. Однако любое отклонение от нормального состояния — это тревожный сигнал.

По словам кардиолога, главным симптомом перегрева является головная боль. Так организм сообщает, что провёл на солнце или в жарком помещении слишком много времени и нуждается в прохладе и влаге.

Второй симптом перегрева — немотивированное учащение пульса. Тахикардия сигнализирует, что сердечно-сосудистая система негативно реагирует на жару, пишет lenta.ru.

За головной болью и повышенным пульсом может последовать помутнение сознания и нарушение потоотделения. Такое состояние — тепловой удар — представляет угрозу жизни, поэтому следует незамедлительно вызвать бригаду скорой помощи.

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