Названы симптомы гриппа, при которых нужна «скорая»

Названы симптомы гриппа, при которых нужна «скорая»

Симптомами гриппа и ОРВИ, при которых нужно остаться дома и избегать контактов, названы высокая температура, кашель, боли в горле, насморк или заложенность носа, ломота в теле, головная боль, озноб, слабость, потеря аппетита. В этих случаях необходимо обратиться к врачу для назначения лечения.

Симптомами, при которых медицинская помощь требуется незамедлительно, являются затруднённое дыхание или чувство нехватки воздуха, боли или чувство тяжести в груди или в брюшной полости, ломота в теле, внезапное головокружение, спутанность сознания, сильная или устойчивая рвота, ослабевание и затем возобновление симптомов вместе с высокой температурой и усилившимся кашлем.

Специалисты подчёркивают, что к группе риска по тяжелому течению гриппа относятся дети, пожилые, беременные, люди с хроническими заболеваниями, передаёт “Российская газета”.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

 

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md