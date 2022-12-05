Названы симптомы гриппа, при которых нужна «скорая»

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Симптомами гриппа и ОРВИ, при которых нужно остаться дома и избегать контактов, названы высокая температура, кашель, боли в горле, насморк или заложенность носа, ломота в теле, головная боль, озноб, слабость, потеря аппетита. В этих случаях необходимо обратиться к врачу для назначения лечения.

Симптомами, при которых медицинская помощь требуется незамедлительно, являются затруднённое дыхание или чувство нехватки воздуха, боли или чувство тяжести в груди или в брюшной полости, ломота в теле, внезапное головокружение, спутанность сознания, сильная или устойчивая рвота, ослабевание и затем возобновление симптомов вместе с высокой температурой и усилившимся кашлем.

Специалисты подчёркивают, что к группе риска по тяжелому течению гриппа относятся дети, пожилые, беременные, люди с хроническими заболеваниями, передаёт “Российская газета”.

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