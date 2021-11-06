Названы симптомы COVID-19 у вакцинированных

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COVID-19 у привитых людей в целом протекает легче, чем у тех, кто не вакцинировался от него. Об этом заявили датские учёные.

Специалисты также перечислили симптомы COVID-19, которые могут возникнуть у привитых людей. Они пояснили, что ситуация, в которой полностью привитые люди всё же заражаются, называется «прорывной инфекцией».

Так, среди наиболее частых симптомов COVID-19 у полностью вакцинированных встречаются головная боль, насморк, кашель, боль в горле и чихание. Чуть реже по-прежнему встречаются жар и потеря обоняния, пишет lenta.ru.

Как объяснил один из исследователей, даже у привитых людей встречается разная тяжесть заболевания, которая варьируется от лёгкой простуды до смертельных случаев.

Но в целом наблюдается резкое снижение серьёзности болезни, а это значит, что гораздо меньше людей попадает в больницу и умирает, — подчеркнул он.

Профессор отметил, что скорость течения болезни сильно зависит от конкретной вакцины и особенностей организма человека, а также его возраста. По его словам, специалисты обратили внимание, что эффективность препаратов у пациентов старше 70 лет снижается через шесть месяцев, и если они делают ещё одну прививку, наблюдается клиническое улучшение.

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