Названы симптомы COVID-19, при которых нужно вызвать “скорую”

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Высокая температура, которую не удаётся сбить, сильные боли, трудности с дыханием и синюшность кожных покровов указывают на то, что больного COVID-19 необходимо срочно отправлять в больницу. Подобные симптомы указывают на то, что болезнь перешла в крайне опасное состояние, при котором резко повышается риск летального исхода.

Синюшность, особенно носогубного треугольника, сильный кашель, одышка, вялость, полусонность, невозможность сконцентрировать своё внимание. Я уже не говорю про сильные боли, особенно головные, в животе, в ногах, когда тромб идёт, это все признаки того, что уже нужно вызывать скорую помощь, – считает российский иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Чтобы не доводить до такой стадии, специалист рекомендует регулярно проверять сатурацию крови с помощью пульсоксиметра. Показатель ниже 93 также говорит о том, что пациент нуждается в госпитализации, пишет rg.ru. Иммунолог также отметил, что при дельта-штамме коронавируса заболевание может развиваться быстрее, поэтому важно внимательно отслеживать своё состояние.

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