Названы шесть правил для снижения риска развития деменции

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Китайские учёные выявили шесть правил, которые позволяют снизить риск развития деменции, сообщает The Guardian.

В научном эксперименте, который проводился на протяжении десяти лет, приняли участие 29 тысяч человек старше 60 лет. Все участники были поделены на три группы. В первой люди соблюдали шесть правил здорового образа жизни, во второй активно занимались спортом, а в третьей придерживались правильного питания.

В результате оказалось, что у людей из первой группы снизился риск развития деменции на 90%. Они правильно питались, уделяли физической активности больше 150 минут в неделю, регулярно общались с близкими, посещали мероприятия, а также читали, писали и играли в настольные игры. Также они отказались от алкоголя и курения, передаёт mir24.tv.

Ранее исследование итальянских учёных показало, что химические вещества, которые содержатся в цветках хмеля, могут противостоять развитию болезни Альцгеймера. По мнению экспертов, они подавляют формирование бета-амилоидных бляшек, считающихся основным признаком данного заболевания.

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