Названы сферы деятельности с наибольшим дефицитом работников

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В Молдове большая потребность в медсёстрах. По данным Национального агентства занятости, для них в медицинских учреждениях вакантно 176 рабочих мест.

Ведомство опубликовало данные о вакансиях в стране. По состоянию на 22 ноября свободными оставались более 11 500 рабочих мест. Больше всего вакансий зарегистрировано в муниципиях Кишинёв и Бельцы – 5 452 и 1 228, соответственно. Наименьшее количество зафиксировано в районе Дрокия – 32, передаёт moldpres.md.

Лидирует сектор здравоохранения, где заявлено 436 свободных рабочих мест. Медицинским учреждениям необходимо 176 медицинских сестёр, 82 терапевта и 79 специалистов.

На втором месте – инспекторы и офицеры (345). На третьем месте по дефициту кадров – образовательные учреждения, в которых имеется 158 вакансий для преподавателей по различным предметам.

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