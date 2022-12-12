Названы самые вредные продукты для ужина

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На ужин не рекомендуется употреблять соленья, копченья, маринады, а также фастфуд и жареное мясо. Об этом рассказала диетолог Наталия Гридина.

– Соленья, копченья и маринады сильно задерживают воду в организме, — сообщила эксперт.

По словам диетолога, эти продукты провоцируют отёки и раздражение слизистой оболочки. Неприятное чувство голода с утра либо артериальная гипертония могут быть вызваны употреблением перед сном белого хлеба. Тяжёлыми продуктами, такими как фастфуд и жареное мясо, рекомендуется питаться днём, так как для их переработки организму требуется немалое количество ресурсов, что может привести к вздутиям, болям и плохому сну, пишет ura.news.

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