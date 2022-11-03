Названы самые вредные для здоровья продукты

Названы самые вредные для здоровья продукты

Для того, чтобы избежать многих проблем со здоровьем, следует пересмотреть свой рацион, резко ограничив три группы продуктов. Это еда с большим содержанием насыщенных жиров, соли и сахара. В идеале сахар должен поступать в организм только в виде фруктов – этого будет вполне достаточно.

Такие рекомендации дала диетолог Оренбургского областного центра медицинской профилактики Галина Джорова. По словам специалиста, в первую группу входят жирные сорта мяса и жирная молочная продукция.

Если вы любите йогурты, то перейдите на пятипроцентные, а сметану выбирайте не более десяти процентов жирности, – советует врач.

Что касается сахара и соли, то они уносят гораздо больше жизней, чем инфекционные заболевания и травмы. Скрытый сахар, который содержится в очень многих продуктах, посчитать непросто. А вот отказаться от того, чтобы добавлять его в рацион дополнительно, очень легко: например, перестать пить чай и кофе с сахаром. Не стоит также употреблять большое количество соков – они также содержат много сахара. А все кондитерские изделия – торты, конфеты, вафли – лучше и вовсе исключить.

Избыток соли в пище чреват, в частности, развитием артериальной гипертонии. Ограничьте соленья, не досаливайте готовые блюда. Желательно отказаться от колбасных изделий, копчёностей, консервов – в этих продуктах содержится очень много соли. Заменить соль можно специями, пряными травами, лимоном, пишет rg.ru.

Основу здорового стола должны составлять овощи и фрукты. Достаточно, если каждый день в рационе будет салат из помидоров, огурцов, зелени, и, например, два больших фрукта – допустим, яблоки.

На втором месте – злаки. К ним относятся каши и зерновой хлеб. Бобовые  – в них содержится большое количество растительного белка, а это необходимые аминокислоты. Ну и, конечно, рыба. Её желательно есть не менее двух раз в неделю, – подытожила эксперт.

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