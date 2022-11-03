Названы самые вредные для здоровья продукты

0

Для того, чтобы избежать многих проблем со здоровьем, следует пересмотреть свой рацион, резко ограничив три группы продуктов. Это еда с большим содержанием насыщенных жиров, соли и сахара. В идеале сахар должен поступать в организм только в виде фруктов – этого будет вполне достаточно.

Такие рекомендации дала диетолог Оренбургского областного центра медицинской профилактики Галина Джорова. По словам специалиста, в первую группу входят жирные сорта мяса и жирная молочная продукция.

Если вы любите йогурты, то перейдите на пятипроцентные, а сметану выбирайте не более десяти процентов жирности, – советует врач.

Что касается сахара и соли, то они уносят гораздо больше жизней, чем инфекционные заболевания и травмы. Скрытый сахар, который содержится в очень многих продуктах, посчитать непросто. А вот отказаться от того, чтобы добавлять его в рацион дополнительно, очень легко: например, перестать пить чай и кофе с сахаром. Не стоит также употреблять большое количество соков – они также содержат много сахара. А все кондитерские изделия – торты, конфеты, вафли – лучше и вовсе исключить.

Избыток соли в пище чреват, в частности, развитием артериальной гипертонии. Ограничьте соленья, не досаливайте готовые блюда. Желательно отказаться от колбасных изделий, копчёностей, консервов – в этих продуктах содержится очень много соли. Заменить соль можно специями, пряными травами, лимоном, пишет rg.ru.

Основу здорового стола должны составлять овощи и фрукты. Достаточно, если каждый день в рационе будет салат из помидоров, огурцов, зелени, и, например, два больших фрукта – допустим, яблоки.

На втором месте – злаки. К ним относятся каши и зерновой хлеб. Бобовые – в них содержится большое количество растительного белка, а это необходимые аминокислоты. Ну и, конечно, рыба. Её желательно есть не менее двух раз в неделю, – подытожила эксперт.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.