Названы самые вредные бытовые отходы

Названы самые вредные бытовые отходы

Нередко человек наносит вред окружающей среде, даже не зная о том, что делает что-то неправильно. В частности, это касается утилизации особенно вредных бытовых отходов, таких как градусники, лампочки, лекарства.

Об этом рассказала российский эколог Аида Леванова, пишет lenta.ru.

К вредным бытовым отходам я бы отнесла в целом все опасные отходы. Для начала это всё содержащее ртуть: градусники и люминесцентные лампочки. Также сюда относятся лекарства, электроника и лакокрасочные изделия. Помимо этого не стоит забывать и про бытовую химию, — перечислила эколог.

Она объяснила, что неэкологичные чистящие вещества попадают в канализацию и загрязняют воды.

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