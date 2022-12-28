Названы самые вредные бытовые отходы

0

Нередко человек наносит вред окружающей среде, даже не зная о том, что делает что-то неправильно. В частности, это касается утилизации особенно вредных бытовых отходов, таких как градусники, лампочки, лекарства.

Об этом рассказала российский эколог Аида Леванова, пишет lenta.ru.

К вредным бытовым отходам я бы отнесла в целом все опасные отходы. Для начала это всё содержащее ртуть: градусники и люминесцентные лампочки. Также сюда относятся лекарства, электроника и лакокрасочные изделия. Помимо этого не стоит забывать и про бытовую химию, — перечислила эколог.

Она объяснила, что неэкологичные чистящие вещества попадают в канализацию и загрязняют воды.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.