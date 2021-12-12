Названы самые распространенные и необычные симптомы штамма «омикрон»

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Учёные говорят, что обычным симптомом, о котором сообщают заболевшие новым вариантом COVID «омикрон», является сухой кашель, сопровождающийся «першением в горле». В то же время у этого штамма есть и довольно необычный симптом – ночная потливость, отмечают специалисты.

Новый штамм коронавируса распространяется намного быстрее, чем предыдущие варианты, хотя до сих пор было зарегистрировано немного случаев госпитализации. Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) принимают участие в согласованных усилиях по пониманию варианта «омикрон», после того как в прошлом месяце Всемирная организация здравоохранения классифицировала его как «вариант, вызывающий озабоченность», передаёт mk.ru.

В своем еженедельном отчете о заболеваемости и смертности исследователи Центров по контролю и профилактике заболеваний представили предварительный профиль симптомов штамма «омикрон». В отчете говорится, что кашель – самый распространенный симптом, которым страдают 89% инфицированных.

Эксперты Центров по контролю и профилактике заболеваний пишут: «Многие из первых зарегистрированных случаев заражения вариантом «омикрон» оказались легкими, хотя, как и в случае со всеми вариантами, существует задержка между заражением и более тяжелыми исходами. Ожидается, что симптомы будут более легкими у вакцинированных лиц и лиц с предыдущей инфекцией SARS-CoV-2, чем у невакцинированных лиц. Характеристики случаев, описанных в этом отчете, также не могут быть обобщены, потому что результаты расследования могут быть связаны с индивидуальными характеристиками».

Подробная информация в отчете основана на случаях 43 инфекций, вызванных штаммами «омикрон». Только у семи процентов субъектов наблюдалась «бессимптомная» инфекция или «неизвестные» симптомы, при этом 93% случаев были признаны симптоматическими.

В докладе в качестве трех наиболее распространенных симптомов «омикрона» указаны кашель (89%), усталость (65%) и заложенность носа или насморк (59%). Одышка (16%), диарея (11%) и потеря вкуса или запаха (8%). В то же время вариант «омикрон» имеет одну особенность, которая отличает его от других штаммов – его носители страдают ночной потливостью.

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