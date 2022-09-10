Названы самые ранние предвестники COVID-19

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Отоларинголог, врач высшей категории и кандидат медицинских наук Владимир Зайцев назвал самые ранние признаки заражения коронавирусной инфекцией.

Первыми симптомами вируса являются заложенность носа и першение в горле, заявил врач.

– Подвох заключается в том, что ранние симптомы коронавируса протекают, как ринофарингит. Только потом это всё начинает опускаться вниз на уровень гортаноглотки и голос становится тяжёлым. Потом ещё ниже и появляется кашель без мокроты. Если мокрота есть, то достаточно скудная, но зелёная, — пояснил Зайцев.

Отоларинголог также поделился интересной особенностью протекания заболевания на ранних стадиях при штамме «омикрон». По его словам, человек пребывает в хорошем расположении духа, невзирая на общее физическое недомогание.

– Есть диагнозы, когда человек испытывает слабость, апатию, безразличие, что было при классическом ковиде. При «омикроне» такого нет. Он понимает, что у него всё отлично, настроение хорошее. Он бы рад был работать, но общая интоксикация плюс местные симптомы не дают ему это сделать, — добавил специалист.

Врач указал на необходимость тщательнее прислушиваться к своему организму и серьёзнее относиться к ранним симптомам COVID-19, пишет lenta.ru.

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