Названы самые продаваемые модели телефонов в истории

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Рейтинг 20 самых продаваемых моделей мобильных телефонов в истории составили эксперты китайского сайта Mydrivers, использовав для этого официально опубликованные производителями данные.

Превосходство моделей финского производителя Nokia у пользователей очевидно. Большинство моделей из топ-20 выпущены именно этой компанией. Самый высокий объём продаж оказался у Nokia 1100 — было куплено 250 млн штук за время существования модели. На втором месте — Nokia 1110 (продано 248 млн единиц), пишет iz.ru.

В десятку лидеров вошли iPhone 7 и iPhone 11 (161 и 160 млн, соответственно на 8-м и 9-м месте). 14-е место у iPhone 5 с результатом в 147 млн телефонов, а 19-е — у iPhone 8 (125 млн единиц).

10-е место занимает Nokia 6600 (157 млн), 11-е — Nokia 1200 (153 млн), 12-е — Nokia 5230 (152 млн), на 15-м месте — Nokia 2600 (135 млн), 17-е место — Nokia 1600 (130 млн), 18-е — Nokia 3310 (126 млн), а последнее, 20-е, место заняла Nokia 1208 (100 млн).

Также в рейтинг вошли Samsung E1100 и Moto V3, расположившись на 13-м и 16-м местах.

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