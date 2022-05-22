Названы самые популярные туристические направления молдаван в январе-марте 2022 года

Названы самые популярные туристические направления молдаван в январе-марте 2022 года

За первые три месяца этого года за границу через турагентства и туроператоров отправились 16,3 тыс. молдаван, что на 1,5 тыс. или 9,9% больше, чем в аналогичный период 2021 года. Об этом свидетельствуют данные Нацбюро статистики. 

Наиболее популярным направлением стал Египет – туда отправились 27,6% от общего числа. На втором месте Турция (17,7%), на третьем Украина (16,3%).

В топ также вошли Румыния (10,2%), Болгария (5,4%), ОАЭ (5,1%), Польша (3,3%), Мальдивские острова (2,6%), Венгрия (2,3%) и Австрия (1,0%).

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