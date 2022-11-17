Названы самые популярные пароли в 2022 году

0

Самым популярным паролем в 2022 году стало слово password (англ. «пароль»), сообщается в отчёте компании–диспетчера паролей NordPass.

Чаще всего слово password использовали в Австралии, Великобритании и Индии. Второй по популярности пароль – сочетание цифр 123456. Эта комбинация чаще всего встречается в Бразилии, Индонезии, Италии, Чили, Канаде, Колумбии, Венгрии и Малайзии. Замыкает тройку более сложная комбинация цифр – 123456789.

Четвёртым по популярности оказалось кодовое слово guest (англ. «гость»). На пятом месте – комбинация расположенных рядом букв в английской раскладке клавиатуры – qwerty, передает mir24.tv.

Ранее американо-британское издательство HarperCollins назвало главное англоязычное слово 2022 года. Это лексема permacrisis («пермакрайзис» или постоянный кризис).

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.