Названы самые полезные в жару напитки

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Врач-реабилитолог Сергей Агапкин и врач-кардиолог Альфред Богданов рассказали о самых полезных напитках в жару. Так, они посоветовали пить при высоких температурах томатный сок и минеральную воду.

Говоря о пользе томатного сока, Богданов указал, что этот напиток содержит поваренную соль.

– Мы всё время говорим о том, что соль — это зло и плохо, но в ситуации, когда мы боремся с жарой, вторая основная проблема, которую мы должны обсудить — потеря электролитов, — объяснил он.

По словам специалиста, соль в томатном соке поможет восполнить потерю электролитов, а сам напиток хорошо утолит жажду, пишет lenta.ru.

Агапкин также порекомендовал пить в жару минеральную воду. Доктор обратил внимание на то, что этот напиток содержит минеральные соли, а также может прийтись по вкусу людям, которые не любят простую воду.

Кроме того, врачи сочли подходящими для употребления летом напитки с мятой.

– Несколько листиков мяты, добавленные в ту же самую воду, субъективно у человека вызывают состояние лучшего охлаждения, нежели от простой воды, — отметил Агапкин.

Богданов, в свою очередь, подчеркнул, что в мяте много полезных эфирных масел.

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