Названы самые полезные при простуде продукты

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На улице становится всё холоднее, а значит, растёт риск подхватить простуду. Чтобы поддержать свой организм, нужно включить в рацион полезные продукты, сообщает utro.ru.

Многие эксперты советуют есть больше фруктов и овощей с яркой окраской. Лучше всего с простудой справляются апельсины, абрикосы, капуста и тыква.

Также в период заболевания организму требуется цинк, поэтому будет полезно употреблять постную говядину, орехи и бобовые.

Кроме того, специалисты рекомендуют пить много жидкости. Самый полезный вариант – зелёный листовой чай. Он содержит вещества, которые оказывают серьёзную поддержку иммунной системе.

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