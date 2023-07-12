Названы самые полезные для здоровья специи

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Имбирь и чёрный перец полезны для здоровья, говорит диетолог и эндокринолог Виктор Жиляев. Врач назвал самые полезные специи и рассказал об их положительном влиянии на организм.

По словам Жиляева, куркума содержит куркумин, обладающий мощными противовоспалительным действием. Это вещество уменьшает хроническое воспаление, связанное со множеством болезней, в том числе с раком и артритом. Также куркумин защищает организм от окислительного стресса и снижает риск развития болезни Альцгеймера.

Имбирь содержит биологически активные соединения гингеролы и шогаолы, продолжил эндокринолог. Благодаря им имбирь оказывает мощный противовоспалительный и иммуностимулирующий эффекты. Эта специя полезна для ЖКТ, она уменьшает тошноту и вздутие живота. Также имбирь богат витамином С, калием и магнием. В день не стоит употреблять более 2-4 граммов имбиря, пишет lenta.ru.

Чёрный перец содержит пиперин, который придаёт специи характерную остроту. Пиперин может улучшить усвоение питательных веществ, витаминов и минералов, максимально повышая их эффективность в организме. Также чёрный перец обладает антиоксидантными свойствами и защищает клетки организма от повреждения.

Врач также отметил, что корица содержит большое количество антиоксидантов. Она улучшает чувствительность клеток к инсулину, помогая регулировать уровень сахара в крови. Кроме того, корица улучшает показатели холестерина крови, что благоприятно сказывается на сосудах.

Специалист рекомендует использовать и свежий чеснок. Он обладает способностью противостоять микробам, имеет антитромбоцитарные свойства, оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему и снижает кровяное давление.

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