Названы самые первые симптомы «омикрона»

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Российский врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков заявил, что первые симптомы заражения «омикрон»-штаммом — заложенность носа и обильный насморк.

Также около 80% пациентов с «омикроном» жалуются на боль в горле, добавил врач.

Ранее российский врач-терапевт Алексей Водовозов назвал характерные симптомы коронавируса, которых нет при «омикроне». По его словам, для пациентов, заразившихся новым штаммом, нехарактерно затруднённое дыхание и потеря обоняния, которые раньше считались чуть ли не главным признаком COVID-19.

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