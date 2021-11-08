Названы самые опасные болезни при COVID-19

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Коронавирус представляет особую опасность для людей, имеющих некоторые заболевания, особенно если они вызывают преждевременное “старение” лёгких”. Об этом рассказал профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ имени Евдокимова Сергей Бабак.

Как пояснил эксперт, коронавирус в первую очередь поражает лёгкие и самым опасным сочетанием являются заболевания, вызывающие процессы “старения” в тканях лёгких. Это идиопатический лёгочный фиброз и хроническая обструктивная болезнь. Оба заболевания чаще всего связаны с курением и вызывают изменения тканей лёгких, пишет rg.ru.

– Если происходит совмещение этих болезней с COVID-19, то это как атомная бомба, которая взрывается внутри организма человека, – уточнил пульмонолог.

Для снижения рисков он посоветовал поставить прививку от коронавируса и бросить курить – после отказа от вредной привычки лёгкие начинают восстанавливаться.

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