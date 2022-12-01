Названы самые дорогие города для жизни в 2022 году

Названы самые дорогие города для жизни в 2022 году

Средняя стоимость жизни в 2022 году выросла в среднем на 8,1%, следует из исследования, опубликованного Economist Intelligence Unit (EIU).

Рост цен в 172 городах, включённых в опрос, стал самым сильным за последние 20 лет. Особенно подорожали бензин, продукты питания, коммунальные услуги и товары для дома, пишет gazeta.ru.

На первом месте самых дорогих для жизни городов мира оказались Нью-Йорк и Сингапур. Тем временем Тель-Авив, который в 2021 году был первым в рейтинге, опустился на третье место.

В топ-10 вошли также четыре европейских города: Цюрих (шестое место) Париж, Копенгаген и Женева.

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