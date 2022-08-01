Названы самые долгие последствия коронавируса

Названы самые долгие последствия коронавируса

Российский инфекционист, вирусолог Николай Малышев назвал последствия коронавирусной инфекции, которые могут являться самыми долгими для человека.

По его словам, они связаны с работой центральной нервной системы.

– Чем больше времени, тем больше мы узнаём о таких последствиях, особенно со стороны центральной нервной системы. Я лично наблюдал больных, у которых давно ослаб слух и до сих пор не вернулся в норму. Также описаны случаи, когда долго сохраняются изменения вкуса. Возможно, в литературе есть описание изменения обоняния на долгое время, — рассказал специалист.

Он отметил, пишет lenta.ru, что в некоторых случаях пациенты, давно перенёсшие COVID-19, жалуются не только на проблемы с нервной системой. Малышев подчеркнул, что примерно у каждого третьего человека, который переболел коронавирусом, начинаются проблемы с печенью. Также зачастую возникают негативные последствия, касающиеся дыхательной системы, например сохраняющаяся длительное время одышка.

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