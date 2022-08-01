Названы самые долгие последствия коронавируса

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Российский инфекционист, вирусолог Николай Малышев назвал последствия коронавирусной инфекции, которые могут являться самыми долгими для человека.

По его словам, они связаны с работой центральной нервной системы.

– Чем больше времени, тем больше мы узнаём о таких последствиях, особенно со стороны центральной нервной системы. Я лично наблюдал больных, у которых давно ослаб слух и до сих пор не вернулся в норму. Также описаны случаи, когда долго сохраняются изменения вкуса. Возможно, в литературе есть описание изменения обоняния на долгое время, — рассказал специалист.

Он отметил, пишет lenta.ru, что в некоторых случаях пациенты, давно перенёсшие COVID-19, жалуются не только на проблемы с нервной системой. Малышев подчеркнул, что примерно у каждого третьего человека, который переболел коронавирусом, начинаются проблемы с печенью. Также зачастую возникают негативные последствия, касающиеся дыхательной системы, например сохраняющаяся длительное время одышка.

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