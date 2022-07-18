Названы продукты, ускоряющие обмен веществ после 50 лет

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Проблема, с которой обычно сталкиваются люди после 50 лет, – это снижение скорости обмена веществ в организме. По словам американского врача-диетолога Лорен Манакер, метаболизм можно ускорить, причём без лекарств, с помощью доступных продуктов.

Так, доктор порекомендовала чаще употреблять перец чили. Она назвала его одним из продуктов, который оказывает наиболее сильное влияние на скорость метаболизма. По её словам, в данном виде перца и его экстрактах содержатся капсаициноиды, играющие важную роль в поддержании метаболического здоровья, похудении и улучшении общего самочувствия, передает mir24.tv.

Кроме того, по словам Манакер, в зрелом возрасте стоит есть больше имбиря. В 2012 году специалисты из Колумбийского университета провели исследование и пришли к выводу, что он усиливает термогенез.

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