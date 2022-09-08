Названы продукты, усиливающие аппетит

Названы продукты, усиливающие аппетит

Для сохранения чувства сытости длительное время лучше отказаться от определённых продуктов, не пропускать обед и завтрак, отдавать предпочтение полезным перекусам в течение дня. Об этом сообщила российский врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Маргарита Арзуманян.

Если внезапно захотелось есть, а до следующего приёма пищи ещё много времени, можно выпить стакан воды, так как люди часто путают чувство голода с жаждой. Когда человек полноценно завтракает и обедает, а также дважды за день перекусывает, то чувство голода он будет испытывать намного реже.

– Чтобы дольше не ощущать голод, надо исключить продукты, которые стимулируют аппетит, — пряности, специи, маринады, соленья, сладости, шоколад, консервы, фастфуд, — порекомендовала специалист, пишет gazeta.ru.

Продлить ощущение сытости помогут орехи, овощи, животный белок, а также куриные яйца.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md