Названы продукты, усиливающие аппетит

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Для сохранения чувства сытости длительное время лучше отказаться от определённых продуктов, не пропускать обед и завтрак, отдавать предпочтение полезным перекусам в течение дня. Об этом сообщила российский врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Маргарита Арзуманян.

Если внезапно захотелось есть, а до следующего приёма пищи ещё много времени, можно выпить стакан воды, так как люди часто путают чувство голода с жаждой. Когда человек полноценно завтракает и обедает, а также дважды за день перекусывает, то чувство голода он будет испытывать намного реже.

– Чтобы дольше не ощущать голод, надо исключить продукты, которые стимулируют аппетит, — пряности, специи, маринады, соленья, сладости, шоколад, консервы, фастфуд, — порекомендовала специалист, пишет gazeta.ru.

Продлить ощущение сытости помогут орехи, овощи, животный белок, а также куриные яйца.

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