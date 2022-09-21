Названы продукты, укрепляющие нервную систему

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Для укрепления нервной системы человек должен употреблять продукты, богатые магнием, включая гречневую крупу, семечки и орехи. Об этом рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова.

– Важно, чтобы в питании присутствовало достаточное количество магния. Его называют минералом спокойствия. Он содержится в цельнозерновых продуктах. Это те крупы, которые не полностью очищены от оболочек. В нашей традиционной гречневой крупе магния достаточно. Также он содержится в семечках, орехах. Хорошо, если эти продукты присутствуют в питании, — рассказала эксперт.

Кроме того, для стабильного эмоционального состояния нужен компонент, который содержится в морепродуктах, отметила диетолог.

– Также есть наблюдения, что Омега-3 жирные кислоты влияют на эмоциональный фон и когнитивные функции, поэтому их достаточное количество важно как для детей, так и для взрослых. Они содержатся в рыбе, причём жирных сортов. Лосось, сельдь, скумбрия, — уточнила врач.

Круглова подчеркнула, что немаловажно и то, насколько разнообразна пища.

– Разнообразный рацион тоже влияет на эмоциональное состояние человека. Если это какие-то ограничения и диеты, то это будет со знаком минус, в плане эмоционального фона. Очень важно, чтобы в питании присутствовали разные вкусы, консистенции, чтобы еда была даже разного цвета, — заключила она, пишет ura.news.

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