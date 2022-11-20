Названы продукты, ухудшающие работу мозга

0

Пища с транжирами, жирная и жареная еда негативно влияют на работу мозга. Об этом сообщила врач-диетолог Наталья Лазуренко.

Опасные для мозга продукты воздействуют на центральную нервную систему, провоцируют ухудшение настроения, депрессию, человек постоянно чувствует себя уставшим и раздражается по любому поводу. Самым пагубным воздействием на мозг обладает алкоголь, диетолог также рекомендует отказаться от излишне жирной пищи, пишет gazeta.ru.

– Из рациона стоит исключить трансжиры и пережаренную пищу, поскольку такие продукты тоже ухудшают работу мозга. В результате человек недополучает питание, потому что все токсические продукты откладываются на стенке сосудов и сосуды просто элементарно не смогут протолкнуть к отдалённым участкам питательные вещества, — объяснила врач.

Диетолог отметила, что не менее вредны для работы мозга сладости и выпечка из белой муки. В результате химических процессов в организме происходит засахаривание клеток и мозг начинает угасать.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.